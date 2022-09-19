Horasan’da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçe Kaymakamlık Binasının Bahçesi’nde düzenlenen törenle Atatürk Heykeline çelenk sunuldu.

Törene Horasan ilçe kaymakamı Ömer Tekeş, Garnizon Komutanı Hamdi Ferhat İnanç, Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Heykeline çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu daha sonra ilçe mezarlığında bulunan şehit kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi, Aziz şehitlerimiz için saygı atışı yapıldı.

Etkinlik Horasan Belediyesinin gaziler onuruna düzenlemiş olduğu yemek programı ile son buldu.