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Horasan - Pasinler karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

ERZURUM 13.06.2022, 13:13
Horasan - Pasinler karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Horasan İstikametinden Pasinler istikametine seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu kaza yaptı. Kazada araçta bulunan Horasan Yazılıtaş mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Öner ve İsmail Öner ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Pasinler Devlet Hastanesine sevk ederek burada tedavi altına alındılar.

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