Horasan Kaymakamı Ömer Tekeş göreve başladı

İçişleri Bakanlığı’nın 2022/392 sayılı kararnamesiyle Afyonkarahisar’a bağlı Kızılören İlçe Kaymakamlığı görevinden Erzurum Horasan Kaymakamlığı’na atanan Ömer Tekeş görevine başladı.

Horasan Kaymakamlığı görevine başlayan Ömer Tekeş, 1991 yılında Elazığ İlinde doğdu. İlk, orta ve lise öğretimini Elazığ ilinde tamamladı. 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Gençlik lideri olarak görev aldı. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik görevlerinde bulundu. Mezun olduktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başlayan Tekeş; Gençlik ve Spor, Kültür ve Sosyal İşler ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairelerinde görev yaptı.

İçişleri Bakanlığınca açılan kaymakamlık sınavını kazanarak 2017 yılında Balıkesir ili kaymakam adayı olarak İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği görevine intisap eden Tekeş, Balıkesir ilinde valilik stajını, Aydın ili Sultanhisar ve Ordu ili Ünye ilçesinde kaymakam refikliğini tamamladı. Daha sonra İçişleri Bakanlığınca Çorum ili Ortaköy ilçesine kaymakam vekili olarak görevlendirildi. Akabinde 8 ay süreyle İngiltere’de Leicester Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı. İngiltere’de yerel yönetimler üzerine çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarda gezi ve incelemelerde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen Tekeş, Burcu Tekeş ile evlidir.

Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren Kaymakam Tekeş 27.10.2019 tarihinde Bayat Kaymakamı olarak göreve başlamış olup; 19.08.2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Bayat kaymakamlığına atanan kaymakam Ömer Tekeş 20.09.2021 tarihinde Kızılören Kaymakamlığına atanmış ve 26.10.2021 tarihinde görevi uhdesinde kalmak üzere Afyonkarahisar Valiliğinde Vali Yardımcısı olarak göreve başlamış ardından İçişleri Bakanlığı’nın 2022/392 sayılı kararnamesiyle Afyonkarahisar’a bağlı Kızılören İlçe Kaymakamlığı görevinden Erzurum Horasan Kaymakamlığı’na atanmıştır.