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Horasan Kadın Cezaevi Talebi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yaz dönemi Sahada gerçekleştirilen İlçe istişarelerinde kaydettiği tespit, öngörü ve talepleri ilgili Bakanlıklar ve kurumlara iletmeye Horasan ilçesi odağında devam etti. Yasama Yılının başlangıcında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’i ziyaret ederek Erzurum Milli Eğitim camiasına ilişkin talebi aktaran Milletvekili Aydemir, bu kez Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti.

ERZURUM 08.10.2021, 09:42
Horasan Kadın Cezaevi Talebi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yaz dönemi Sahada gerçekleştirilen İlçe istişarelerinde kaydettiği tespit, öngörü ve talepleri ilgili Bakanlıklar ve kurumlara iletmeye Horasan ilçesi odağında devam etti. Yasama Yılının başlangıcında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’i ziyaret ederek Erzurum Milli Eğitim camiasına ilişkin talebi aktaran Milletvekili Aydemir, bu kez Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti.

Horasan Kadın Cezaevi Talebi

AK Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş ve Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü TBMM’deki Ofisinde ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Horasan Kadın Cezaevi talebini iletti, ilçedeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Bakan Gül’ün gösterdiği ilgi ve yaklaşıma teşekkür etti.

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