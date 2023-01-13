Hollanda’da Oltu Cağ kebabı ile yılın en iyi restaurant ödülünü aldı

Oltulu iş insanı Gökhan Gür Hollanda’nın Rotterdam şehrinde Oltu cağ kebabı ile uluslararası başarıya imza attı.

İşletmeci Gökhan Gür, Hollanda Rotterdam şehrinde 33 yıl önce hayata geçirdiği Başkent Restaurant’ın özel yemeği olan Oltu Cağ Kebabını Avrupa’da tanıtarak uluslararası kariyer başarı ödülü almaya hak kazandı.

33 yıldır başarılı hizmetlerini sürdüren iş insanı Gökhan Gür, “Başarılı olmamın en büyük sırrı ailemin bana vermiş olduğu sınırsız destektir. Annem babam her zaman yanımda maddi ve manevi desteklerini esirgemediler. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.