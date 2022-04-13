Hemşirelik fakültesinin kaliteli eğitimi tescillendi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, hemşirelik eğitim programlarının iyileştirilmesini hedefleyen Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından akredite olmaya hak kazandı.

Hemşirelik Lisans Programının genel değerlendirilmesi için yapılan başvuru sonucunda gerekli tüm inceleme ve ziyaretlerin tamamlanmasıyla birlikte iki yıl süreyle akredite edilen Hemşirelik Fakültesinin, üniversitenin tamamında olduğu gibi hemşirelik eğitiminde de kalitesini yükseltmek, bilimsel altyapısını güçlendirmek ve başarılı çalışmalara imza atmak amacıyla çıktığı bu yolda akreditasyon belgesini almaya hak kazandığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akreditasyonun, kalitenin ve gelişmişliğin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

“Tüm Birimlerimiz Akredite Olmaları İçin Seferber Olduk”

Özellikle Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin başlamasıyla birlikte patent başvurularında, Ar-Ge çalışmalarında, yayınlarda ve akredite edilme oranlarında ciddi bir artışın gözlemlendiğini aktaran Rektör Çomaklı: “Üniversitemizi hak ettiği yere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Araştırma Üniversitesi sürecimizde önemli bir basamak olarak gördüğümüz kalite ve akreditasyon hedefimiz ile ilgili olarak başarılı çalışmalara imza attık. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırmak ve verdiği kaliteli eğitimi tescil altına almak adına tüm birimlerimizin akredite olmaları için seferber olduk. Bu çerçevede Hemşirelik Fakültemiz, bilimsel altyapısını güçlendirmek ve başarılı çalışmalara imza atmak amacıyla çıktığı bu yolda HEPDAK’ın akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılı bir eğitim süreci diliyorum” şeklinde konuştu.