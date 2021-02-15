Hem turizm elçisi hem sporcu fabrikası: PAKA

Türk kayağına yetiştirdiği sporcularla adından söz ettiren Palandöken Kayak ve Snowboard Akademisi (PAKA), son 10 yıldır sporcu ve ailelerini Palandöken’de bir araya getirerek, turizme de katkı sağlıyor.

Ailece Kayak Severler (AKS) oluşumuyla 2009 yılında Bursa Uludağ’da sporcu yetiştirmeye başlayan kayak eğitmeni Yavuz Kıyıcı, bu misyonunu 2011 yılından itibaren de Palandöken’de sürdürüyor. Şimdiye kadar onlarca sporcu yetiştiren Kıyıcı, 2016 yılında kurduğu PAKA ile ileri seviye kayak eğitimi sağlıyor. Alt yapı ve yarış takımlarına düzenli antrenman yaptıran Kıyıcı ve ekibi, son dönemde düzenlenen müsabakalarda sporcularının aldığı başarılarla dikkatleri topladı.

“Bazı velilerimiz Erzurum’a taşındı”

Ligde yarışan 12, alt yapıda da 60 sporcu ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten PAKA Genel Koordinatörü Yavuz Kıyıcı, “Snowboard takımında da 15 sporcumuz bulunuyor. Bu yıl snowboardda bir numarayız. Alp disiplini yarışlarında da çok önemli başarılara imza attık. Her geçen yıl sporcularımız daha iyi bir seviyeye ulaşıyor. Bu başarıda ailelerin verdiği destek çok önemli. Bazı velilerimiz çocuklarının geleceği için Erzurum’a taşındılar. Bu da beraberinde başarıyı getirdi” diye konuştu.

“Tüm kamplar Palandöken’de”

Sportif başarı yanında adeta turizm elçiliği görevini de üstlenen PAKA, her sezon onlarca sporcu ve ailelerini de Palandöken’de bir araya getiriyor. Kar kalitesi ve pist uzunluğuyla Palandöken’in diğer kayak merkezlerinden açık ara önde olduğunu dile getiren Yavuz Kıyıcı, “10 yılı aşkın süredir, tüm kamplarımızı Palandöken’de yapıyoruz. Bu potansiyelin farkına varan birçok kayak okulu bizden sonra kamp programlarını Palandöken’de yapmaya başladı.”

“Palandöken, Türkiye’nin Avusturyası”

“Bu durum bizi sevindiriyor çünkü bu sayede Erzurum ve Palandöken’in bilinirliliği daha da artıyor. Öyle ki, dünyada kayak eğitimi almak isteyenler genellikle Avusturya’yı tercih ediyor, Avusturyalı hocalarla çalışıyor. Bana göre Erzurum Palandöken, kamp ve antrenman noktasında Türkiye’nin Avusturyası. Bu potansiyelin daha da artması en büyük arzumuz. PAKA olarak bu duruma öncülük etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.