Hayvancılık işletmelerine yönelik yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik olarak yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Hibe desteğinden faydalanmak isteyen bütün hayvan üreticilerinin 1 - 30 temmuz 2021 tarihleri arasında müracaat edebileceğini dile getiren İl Müdürü Osman Akar, “Tarım ve Oman Bakanlığımızın destek vermiş olduğu alanları şöyle sıralayabiliriz. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, Yeni ahır/ağıl yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı sistemi Seyyar süt sağım makinesi Süt soğutma tankı Hayvan kaşınma ünitesi Otomatik suluk gibi destekleri veriyoruz” dedi.