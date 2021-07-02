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Hayvancılık işletmelerine yönelik yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik olarak yüzde 50 hibe desteği verilecek.

ERZURUM 02.07.2021, 09:12
Hayvancılık işletmelerine yönelik yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik olarak yüzde 50 hibe desteği verilecek.

Hibe desteğinden faydalanmak isteyen bütün hayvan üreticilerinin 1 - 30 temmuz 2021 tarihleri arasında müracaat edebileceğini dile getiren İl Müdürü Osman Akar, “Tarım ve Oman Bakanlığımızın destek vermiş olduğu alanları şöyle sıralayabiliriz. Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, Yeni ahır/ağıl yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcı sistemi Seyyar süt sağım makinesi Süt soğutma tankı Hayvan kaşınma ünitesi Otomatik suluk gibi destekleri veriyoruz” dedi.
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