Hayvan hastanesi gezici hizmet aracı Karayazı’da

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (TAD-2022-10668) tarafından desteklenen ve toplumsal katkı amacı güden “Erzurum Kırsalında Yetiştirilen Çiftlik Hayvanlarında Görülen Hastalıkların Araştırılması” isimli proje çerçevesinde hayvan sağlığına yönelik teşhis ve tedavi hizmeti çalışmaları devam ediyor.

YÖK tarafından verilen Üstün Başarı Ödülleri çerçevesinde, “Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması” projesiyle 2020 Yılı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülüne layık görülen çalışmalar 2019 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve ilgili kuruluşların iş birliği ile sürüyor.

Proje çerçevesinde Erzurum Karayazı ilçesi Üzengili Mahallesini ziyaret eden Veteriner Fakültesinin, Cerrahi, Doğum ve Jinekoloji, İç Hastalıkları, Dölerme ve Suni Tohumlama ile Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dallarında görev yapan öğretim elemanları tarafından toplam 124 adet hayvan muayene edilip teşhis ve tedavi hizmeti verilerek hayvan yetiştiriciliği ve hayvan beslenmesi hakkında üreticilere eğitim verildi. Çalışmalarda ayrıca saha çalışmalarına Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinden 10 kişilik bir grupta katılarak uygulama yapma olanağı kazandı.

Hayvan sağlığına yönelik Kırsalda Gezici Klinik Hizmetlerinden duydukları memnuniyetlerini belirtilen hayvan yetiştiricileri, Atatürk Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ederek bu tür çalışmaların devam etmesini istediler.

2022 yılında uygulanan çalışmalar için Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden (BAP) mali destek sağlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, hayvan yetiştiricilerine yönelik bu tür toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.