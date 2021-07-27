Hayalinde ki börek evini açtı, siparişlere yetişemiyor

Erzurum’da yaşayan 5 çocuk annesi 53 yaşındaki Gülten Turan, hayalindeki börek evini açtı. Kendi patronu olan kadın girişimci siparişlere yetişemiyor.

Börek, baklava, mantı ve tatar böreğini üretimi yaptığını ifade eden kadın girişimci Gülten Turan, kendi iş yerini 6 aydan beri hizmette olduğunu söyledi.

Turan, “Küçüklüğümden kendi iş yerimi açma hayalim vardı. Kendi imkanlarımla 200 bin TL harcama yaparak araç gereçlerimi temin ederek iş yerimi açtım. Ben sabah saat 07.30’da dükkânı açıyorum. Her sabah Bismillah diyerek sağ ayakla içeri gireriz, hamur işlerini hazırlamaya başlarız. Su böreği, mantı, baklava, erişte ve tatar böreği çeşitleri yapıyoruz. O gün ne sipariş geldiyse onu çıkartıyoruz. Buradaki hiçbir ürünümüzde katkı maddesi yok. Evimizde nasıl yapıyorsak burada da aynı şekilde yapıyoruz. Kadın isterse, çalışırsa yapar. Gerçekten özverili bir şekilde çalıştığın zaman kazanamayacağımız hiçbir şey yok. Bütün kadınların kendine özgü bir meziyeti vardır. Önemli olan cesaret edip onu ortaya dökebilmek bir de çalışmak. Kadınların kendindeki başarıyı görmek çok önemli. Çalışmakla insan yıpratmaz aksine çalışmak insanı ayakta tutar. Kadınlara önerim korkmasınlar, cesaret etsinler. Yeter ki kendilerine güvensinler. En büyük desteği eşim çocuklarım ve gelinimden alıyorum. Erzurum’a böyle bir lezzet kazandırdığım için çok mutluyum” diye konuştu.