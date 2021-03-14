Haritacılar Erzurum’da buluştu

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bölge Değerlendirme Toplantısı Genel Başkan Ali İpek ve Genel Merkez yöneticileri ile Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve bağlı il temsilcilerinin katılımıyla Erzurum’da yapıldı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bölge Değerlendirme Toplantısı Erzurum’da yapıldı. Palan Otel’de yapılan toplantıya, HKMO Genel Başkanı Ali İpek, İkinci Başkan Ayhan Erdoğan, Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Arkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Sevencan’ın yanı sıra Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, Kars İl Temsilcisi Alaattin Maldar, Iğdır İl Temsilcisi Zekeriya Yalçın Ardahan İl Temsilcisi Mustafa Çelik ve Erzincan İl Temsilci Yardımcısı Selim Karanlık ile Erzurum Bölge ve bağlı illerin yönetim kurulu üyeleri, çeşitli kamu kurumlarındaki temsilci ve meslek mensupları katıldı. Toplantıda İstiklal Marşı’nın kabulünün 100., Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. ve 13 Mart 1992 yılında gerçekleşen Erzincan depreminin 29. yıldönümleri nedeniyle şehitler, gaziler ve depremde vefat eden vatandaşlar anılarak, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. HKMO Genel Başkanı Ali İpek toplantıda, genel merkez ve şubelerinin işleyişi, mesleki sorunlar, şube ve merkeze bağlı temsilciliklerin etkinlik alanları içerisinde yaşadıkları sorunları aktararak, mesleki denetimlerin aksatılmadan yapılması için yapılması gereken çalışmalar üzerinde durdu. HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım da toplantıda yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce göreve başlamalarına rağmen Erzurum ve bölgede gerek mesleki sorunlar, gerekse harita ve kadastro uygulamaları ile ilgili konularda etkin bir performans ortaya koyduklarının altını çizdi.

“Birlikte güçlüyüz” diyerek birlik ve beraberlik mesajları veren Yıldırım, toplantıda yakında hizmete açılacak Erzurum Bölge Başkanlığı’nın da müjdesini verdi. Başkan Yıldırım daha sonra, meslektaşlarının sorularını yanıtlayarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yerel ve Kent Bilgi Sistemi, Yapı Aplikasyon Projeleri ruhsat aşamaları, taahhütnameler, İş Bitirme Yeterliliği gibi konular hakkında da soruları yanıtlayarak, çözüm planları ile ilgili bilgi aktardı. Toplantıda yasa ve yönetmelik çalışmaları, mesleki denetim ve özel sektör sorunları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Toplantıda, HKMO Genel Başkanı Ali İpek, Ayhan Erdoğan, Hüseyin Arkan ve Onur Sevencan, genel merkeze ilişkin yöneltilen sorular ile genel merkezin çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptılar. Toplantının son bölümünde, başarılı il temsilcileri ile daha önceki dönemlerde görev yapan HKMO Erzurum Bölge Başkanlarına vefa borcu olarak Kitab-ı Bahriye Haritası baskılı plaketler Genel Başkan Ali İpek, ikinci Başkan Ayhan Erdoğan ve Bölge Başkanı Bülent Yıldırım tarafından takdim edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Harita Mühendisi Murat Altundağ da, toplantıda mesleki açıdan temennilerini dile getirerek, Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve yönetimine kurum olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarına vurgu yaptı ve başarı dileklerini iletti.

Genel Başkan Ali İpek Erzurum Bölge Toplantısı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Erzurum Bölge Başkanlığını kısa sürede yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, “Bugün de bizlere örnek bir ev sahipliği yaptılar. Gerek mesleki sorunlarımızı ve gerekse şubelerimizin çalışmalarını masaya yatırdığımız oldukça verimli bir toplantı oldu. Genel merkez olarak şubelerimizin ve meslek mensuplarının sorunlarını, sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek adına bu tür değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Bunun bir ayağı olan Erzurum toplantımızda güzel izlenimler ve mesleki gelişim anlamında etkileyici fikirler ortaya çıktı. Örnek misafirperverliklerinden dolayı Erzurum Bölge Başkanlığı’na teşekkür ediyor, ülkemiz, şehrimiz ve mesleğimiz için birbirinden kıymetli çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanarak, başarılar diliyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.