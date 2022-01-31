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Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanlığı seçimleri yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Temsilciliği seçimleri yapıldı. Mevcut Başkan Yüksek Harita Mühendisi Bülent Yıldırım güven tazelerken, üst kurul delege seçimleri de gerçekleştirildi.

ERZURUM 31.01.2022, 16:06
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanlığı seçimleri yapıldı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Temsilciliği seçimleri yapıldı. Mevcut Başkan Yüksek Harita Mühendisi Bülent Yıldırım güven tazelerken, üst kurul delege seçimleri de gerçekleştirildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun gözetiminde yapılan ve Divan Başkanlığını Tapu ve Kadastro 8. Bölge Müdürü Hakkı Yetişir’in yaptığı seçimler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Başkan Yıldırım, oda yönetimi olarak, görev süreleri içinde yapmış oldukları ve planladıkları çalışmalar hakkında üyelere brifing verdi. Üyelerin sorunları, dilek ve temennileri dinlenirken, daha sonra oy verme işlemine geçildi. Üyeler, iki sandıkta oy kullanarak seçimleri gerçekleştirdi.

Konuşmasında, “Görev süremiz boyunca birlik beraberlik içerisinde ülkemiz, bölgemiz ve meslek alanımız için her türlü çabayı gösterme gayretinde olduk.” ifadelerine yer veren Başkan Bülent Yıldırım, gerek kurumlarda ve gerekse serbest piyasada mesleğini icra eden üyelerle yakın temasta bulunarak sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Yıldırım icraatlarını sıraladı

Kurumlar arası mesleki koordinasyonu sağlamak için girişimlerde bulunarak organize olmaya çalıştıklarının altını çizen Yıldırım, “Birçok kurum ve kuruluşu ziyaret ederek mesleki sorunlar üzerinde çözüm ürettik. Şehirlerin kimliğini, etiketini, siluetini oluşturan imar yönetmeliğine katkıda bulunmak adına komisyon kurarak katkı sunduk. Mesleki eğitimlerle mesleki gelişimi amaçlayarak program eğitimleri yaptık. Projeler hazırlayarak başta insansız hava aracı eğitimi ve ehliyeti, Netcad program eğitimi, meslekli yeterlilik eğitimlerini üyelerimize sunduk. Sosyal alanlarda bazı kurum ve kuruluşlara maddi ve manevi destek verdik. Meslekte üniversite tercih önceliği olan öğrencilere, Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilere öncelik sırasına göre burs imkanı sağladık. Önemli gün ve haftalarda gerek bayan meslektaşlarımız olsun bütün üyelerimizi hatırlayarak onure etmeye çalıştık. Yeni bir hizmet binası meslektaşlarımıza kazandırmanın yanında, mesleki müzemizi şehrimize ve bölgemize kazandırdık.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında icraatlarını birer birer anlatan Başkan Bülent Yıldırım, üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarının vatana, millete, bölgeye ve üyelerine hayırlı olması temennisiyle sözlerini tamamlarken, şahsına ve yönetimine gösterilen teveccühten dolayı da tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

Örnek bir seçim oldu

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimlere, mesleki bürokratlar da katıldı. Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illerinden yoğun katılımın olduğu gözlenen seçimde, HKMO üyeleri birlik ve beraberlik örneği sergilediler.

Seçimin ardından Erzurum Onur Kongre Merkezinde canlı müzik eşliğinde gerçekleşen bir yemek programı organize edildi. HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, burada meslekte 25, 30 ve 40 yılını dolduran üyelerine plaket takdim ederek teşekkür etti. Organizasyonda meslek büyüklerine de söz veren Başkan Yıldırım, seçim sürecindeki örnek organizasyondan dolayı üyelerden tam not aldı.

Yapılan seçimde güven tazeleyen HKMO Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, görev süresince örnek çalışmalara imza atmasının yanında, gönüllere dokunan icraatlarıyla da gerek üyelerinin ve gerekse vatandaşların takdirini kazanmayı başardı. Üyeler yeniden Başkan seçilen Yıldırım’ı görev süresince ve seçim sürecindeki gayretlerinden dolayı tebrik ederek, başarı dileklerini ilettiler.

Öte yandan yapılan seçimde HKMO üst kurul delegeleri aldıkları oy sayısına göre sıralanarak şu isimlerden oluştu: Yunus Aslan, İshak Sarıtaş, Yılmaz Karaca, Emre Erdoğan, Ahmet Karagöl, Muhammet Küçük, Yaşar Kaya, Selim Karanlık, Hüseyin İlhan.

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