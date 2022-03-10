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Harita Mühendisleri Erzincan’da istişare etti

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı, Erzincan’da birlik, beraberlik ve istişare toplantısı düzenledi.

ERZURUM 10.03.2022, 16:26
Harita Mühendisleri Erzincan’da istişare etti

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Erzurum Bölge Başkanlığı, Erzincan’da birlik, beraberlik ve istişare toplantısı düzenledi.

HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, Erzincan’daki meslektaşları ile Ergan Kayak Tesisleri’nde bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve istişare vurgusunun ön plana çıktığı toplantıya, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Tapu ve Kadastro XXIV. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, HKMO Erzincan İl Temsilcisi Yılmaz Karaca, bölge ve il müdür yardımcıları ile bürokratlar ve meslek mensupları katıldı.

Belediye Başkanı Bekir Aksun, harita mühendisliğinin şehircilik açısından önemine vurgu yaparak, mesleğin birçok alanda şehirciliğinin gelişimine ve dönüşümüne katkı sunduğunu ifade etti.

Mesleki anlamda birlik, beraberlik ve istişare toplantısına öncülük eden Bölge Başkanı Bülent Yıldırım ve ev sahibi Erzincan İl Temsilcisi Yılmaz Karaca’yı tebrik eden Başkan Aksun, oldukça verimli geçen programa katılanlara da teşekkür etti.

HKMO Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım da, Erzincan’da bulunmaktan ve meslek mensupları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktararak, “Artık günümüzde nesnelerin sayısal bir model ile ilişkilendirilerek sorgulandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle, toprak politikası bazındaki yaklaşımlarla uygulama bazındaki işlerde Harita ve Kadastro Mühendislik Disiplini, kendisini meslek yapan bu özelliklerinden dolayı daha da işlevsel duruma gelerek önemini artırmaktadır. Mesleki olarak önceliğimiz ülke menfaatlerimizdir, ülkemizin kalkınmasında her aşamada, mühendislikte her alanda topluma hizmet veren önemli bir meslek dalıyız. Toprağın her kademesine, şehirleşmenin her aşamasında, her yönüyle, ulaşım, baraj, köprü vb. gibi enerji alanlarında birçok önemli projelerde teknolojiyi en aktif kullanarak hizmet veren bir mesleğin mensuplarıyız. Bu bilinçle çalışmalarımızı, ülkemizi en üst noktalara çıkarmak için yapıyoruz. Erzincan’ın kalkınması için, gelişmesi için mesleki olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çaba göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Osmanlı döneminde harita, plan, tapu ve kadastro kayıt sisteminden bahseden Başkan Yıldırım, Server Dede hikayesi ile mesleki farkındalığı oluşturdu.

HKMO’dan teknolojik atılım

Meslektaşlarına bir de teknolojik hizmet atılımı müjdesi veren Başkan Bülent Yıldırım, “Dünyada her alanda önemli bir güç olan ve mesleğimizin aktif rol oynadığı insansız hava aracı için, mesleki olarak gelişim açısından İnsansız Hava Aracı ehliyeti İHA 0 ve İHA 1 eğitimini Erzincan’da da başlatıyoruz. Teknolojiyi her yönüyle aktif kullanacağız. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi eğitimi ve bunun ülkenin, şehrin gelişimi için eğitimlerimizi ve projelerimizi sizlere sunacağız. Harita Mühendislerinin şantiye şefliği yapabilmesi için girişimler de bulunuyoruz. Ayrıca mobil şehir kimlik uygulamasının da çalışmalarını başlattık.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım, programa katılım sağlayan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a, ilgili bürokratlara ve üyelerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Toplantıda konuşan Kadastro Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca da, meslektaşlarına ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını, her alanda ülke kalkınmasına destek olacaklarını kaydederek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programda Başkan Bekir Aksun ile birlikte Erzurum türküsü söyleyen Bülent Yıldırım toplantıya renk katarken, üyelerinin ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlamayı ihmal etmedi. Oldukça verimli geçen toplantı, toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

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