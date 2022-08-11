Güzide Bakım Merkezi’nden hukuk savaşı

Erzurum’da sosyal hizmetler alanında önemli bir yer tutan Güzide Bakım Merkezi, asılsız iddia, iftira ve çeşitli karalama kampanyaları karşısında hukuk savaşı başlattı.

Bir süre önce internet üzerinden yayın yapan bir haber sitesinde Güzide Bakım Merkezi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız çıktı. Kurum hakkında birbirinden ağır itham ve iftiralarda bulunan söz konusu yayın organı, tekzip yayınlamanın yanı sıra bir de hukuk karşısında hesap verecek.

Özel Güzide Bakım Merkezi Kurucusu Abdulkerim Kavaz, kuruma karşı yürütülen karalama kampanyasına karşı kayıtsız kalmayacaklarının altını çizerek, “Burası hukuk devleti; ilgili yayın kuruluşuna bu pervasızlığın bedelini hukuk çerçevesinde yüce Türk mahkemeleri aracılığıyla ödeteceğiz” dedi.

2009 yılından beri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak Erzurum’da yaşlı ve engelli bakımı alanında büyük bir boşluğu dolduran ve birbirinden güzel hizmetlere imza atan Güzide Bakım Merkezi, 320 yatak kapasitesi 120 çalışanı ile hem istihdama ciddi katkıda bulunuyor, hem de yaşlı, kimsesiz, evde bakımı yapılamayan hastalara hizmet veriyor.

Ayrıca Güzide Bakım Merkezi son 3 yıldır ise yeni yapılan modern binalarında hizmet anlayışını genişleterek bu sektörde örnek bir kurum konumunda.

Sektöründe zirvede yer alan ve vatandaşların da hizmetlerini takdirle karşıladığı Güzide Bakım Merkezi ile ilgili geçtiğimiz ay bir internet haber sitesinde "şok iddialar" manşeti altında bir eski çalışanın ifadeleri ile haber yapıldı. Bakım evindeki uygunsuz davranışlarından dolayı işten atılan bir personelin kurum hakkında iftira, karalama ve yalan iddialarının ortaya atılarak haber yapılmasının ardından Özel Güzide Bakım Merkezi Kurucusu Abdulkerim Kavaz hem haber yapan site, hem de haberdeki iddiaların sahibi olan eski personeli hakkında dava açtı. Davanın açılmasının ardından ilgili haber sitesinde kullanılan yayından kaldırılırken, bir de tekzip (yalanlama) metni yayınlandı.

Özel Güzide Bakım Merkezi Kurucusu Abdulkerim Kavaz, "Kurumumuz bugüne kadar insanlara hizmet noktasında her zaman örnek bir konumdadır. Kurumumuzda çalışan ve iş ahlakına uymayan davranışlarından ötürü görevine son verdiğimiz bir şahıs, kurumumuza karşı beslediği kin ve nefret nedeniyle asılsız iddialar ortaya atarak haber yaptırmıştır. Eski personelimizin asılsız ve mesnetsiz iddiaları neticesinde, araştırılmadan kurumumuza sorulmadan yalan ve iftira dolu bir haber yazılarak yayınlaşmıştır. Kurumumuza yönelik yapılan bu haberin ardından hemen harekete geçerek hukuki süreç başlattık. “Güncel25.Com” adlı internet sitesi ve bahse konu haberi kaleme alan Zarif Yıldız isimli gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunduk. Haberin yalan olduğunu mahkeme kararıyla tescil edip, yine mahkeme kararı ile tekzip ettirdik. Ayrıca Erzurum’un en önemli kurumlarından biri olan kurumumuza karşı sergilenen bu tavır ve yalan iftira içerikli haber karşısında ilgili internet haber sitesi ve muhabiri, hem de iftira atarak yalan haber yaptıran eski personelimiz hakkında tazminat davası açılması için harekete geçtik ve ilgililer hakkında dava açtık. Süreci mahkeme önünde sonuçlandıracak ve Türk mahkemelerinin önünde ilgililerden hesap soracağız” diye konuştu.