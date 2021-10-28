Güzel, “Cumhuriyetin kazanımlarının ne kadar büyük bir değer taşıdığı ortadadır”

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal güzel, Cumhuriyet Bayramının yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

“Kanla, irfanla kurmuş olduğumuz Cumhuriyetimizin 98.yıl dönümüne başı dik, dostlarına güven veren, mazlum milletlerin örnek aldığı, Sevr hayalleri kuranların hayallerini suya düşüren, çağdaş medeniyet yolunda emin adımlarla yürüyen güçlü bir Türkiye ile girdiğimizi” anlatan Başkan Güzel, “Kurmuş olduğumuz genç Türkiye Cumhuriyeti ile yabancıların telkin ve direktifleri ile bir ülkenin yönetilemeyeceği gerçeğini dünyaya haykırmış, millî iradenin hakim kılındığı bir yönetim anlayışıyla “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirmenin hedeflerini ortaya koymuştuk.

“Türkleri, anavatanlarına göndereceğiz” düşüncesiyle Anadolu’yu işgale gelenler, geldikleri gibi gitmişlerdi.

Çöken bir imparatorluğun külleri arasında genç bir devlet kurma imkanını gerçekleştirmiş, az zamanda büyük işler başarmıştık” dedi.

Aradan geçen 98 yıl içerisinde aldığımız mesafe ile etrafımızdaki ülkelerin içerisinde bulundukları durumları kıyasladığımızda Cumhuriyetin ve onun kazanımlarının ne kadar büyük bir değer taşıdığının anlaşıldığını kaydeden Erdal Güzel açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Cumhuriyeti anlamak, onun bize sunmuş olduğu imkânları idrak edip, ona olan sadakatimizi sorgulamak, “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, ilk önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklâl ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar” ilkesini siyasi bilincimize yerleştirmekten geçmektedir.

Fikri temellerinin Erzurum’da atıldığı Bağımsız Türkiye Devleti’nin kurucusu ve ebedi Cumhurbaşkanımız, hemşerimiz, milletvekilimiz, Sarı Paşamız, Gazi Mustafa Kemâl ve onun silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla yâd ediyor, ilelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin 98.yıl dönümü kutlu olsun diyoruz.”