Güven timleri denetimlerini sürdürüyor
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı Güven Timlerinin kent genelindeki uygulamaları sürüyor.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğüne bağlı Güven Timlerinin kent genelindeki uygulamaları sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada son bir ay içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timlerince yapılan denetimlerde; bin 157 şahsın GBT sorgusu yapıldığı ve 97 aracın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, “Uygulamalarda 8 Aranan şahıs (Çeşitli Suçlardan) tespit edilmiş, 2 Hırsızlık şüphelisi yakalanmış, 43 adet Maksat Dışı Bıçak elde edilmiş, 1 Adet Kurusıkı Tabanca elde edilmiş, 5 şahıstan toplam 8.83 Gr Esrar maddesi elde edilmiş, 6 şahıstan toplam 58.50 Gr Metamfetamin maddesi elde edilmiş, 1 şahıstan toplam 0.21 Gr kokain maddesi elde edilmiş, 1 şahıstan toplam 2 adet uyuşturucu hap elde edilmiştir. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler yapılmıştır.” denildi.