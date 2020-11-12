Gurbetten Sılaya uzanan yardım eli

Almanya ve Hollanda’da yaşayan Erzurumlu gurbetçiler Oltu ilçesinde ki ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli uzattılar.

Erzurum’un Oltu ilçesinin Tutmaç Mahallesinde ikamet eden evli ve dört çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi Abdullah Toprak’a, Almanya ve Hollanda’da ikamet eden gurbetçi hayır severlerin desteği ile yeni ev yapıldı. Almanya’da ikamet eden gurbetçi Sinan Demircan öncülüğünde toplanan yardımlarla Tutmaç mahallesindeki Abdullah Toprak’ın yeni evinin yapımında destek oldular.

Çiftçilikle uğraşan Abdullah Toprak, “Gelirim ancak yememize zar zor yetiyor. Evim eski ve uçuyordu. Ev yapma imkanım yoktu, sağ olsun gurbetteki hayır severler evimi yıkıp yerine yeni ev yaptılar. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Gurbetçi Sinan Demircan ise “Gurbetteki hayırsever arkadaşlarımın destekleri ile Abdullah Toprak’a ev yaptık. Maddi ve manevi desteğini esirgemeyen bütün dostlara teşekkür ediyorum” dedi.