Gür kardeşler iftar yemeğinde ilçe protokolü ile bir araya geldiler

Gurbetçi iş insanları Serdar ve Gökhan Gür kardeşler, Ramazan ayı boyunca her gün Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Oltu Belediyesi’nin de katkılarıyla tüm Oltulu hemşerilerine iftar yemeği verdiler.

Oltulu vatandaşları her akşam iftar sofrasında buluşturdular. Gür kardeşler dün akşamda Oltu ilçe protokolü ve Erzurum’dan gelen misafirlerle iftarda buluştular.

Hollanda’da yaşayan Gurbetçi hayırsever iş insanları Serdar ve Gökhan Gür, Oltu İlçe merkezindeki okullarda öğrenim gören 1000 öğrenciye kışlık mont, bot, kaşkol ve eldiven hediye etmişlerdi. Gurbetçi hayırsever iş insanları Serdar ve Gökhan Gür, “Bizler yaşadığımız sürece İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerinden yardımlarımızı esirgemeyeceğiz Serdar Gür Bana ve Kardeşim Gökhan’a küçüklüğümüzden beri annem ve babam paylaşmayı yardım etmeği öğrettiler bizde onların gösterdikleri yolda ilerlemeye çalışıyoruz, elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizler Oltu Belediyesi Sosyal tesislerini açan Oltu belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Hayırsever Gür kardeşler İftar yemeği sonrası yemeğe katılan misafirlere kalem hediye etti.