GSİM, pandemiyi fırsata çevirdi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Pandemi Sürecinde sportif ve gençlik faaliyetlerinin yanı sıra tesislerde de bakım ve onarım çalışmaları yaptı. GSİM’nin dev yatırımlarından biri olan Sporcu Eğitim Merkezi’nde ise çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm dünyada etkili olan Koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen faaliyetlerine ve yatırımlarına devam ediyor. Pandemi sürecinde adeta krizi fırsata çeviren GSİM, insan odakları hizmetlerine devam ederken, yatırımlarını sürdürüyor. Pandemi sürecinde bir an olsun boş durmayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2020 yılında pandemiye rağmen tesislerinde bakım ve onarım çalışmaları yaparken, inşaatı devam eden önemli yatırımlarında ise sona yaklaştı. Türkiye’de ilk ve tek olan Kayakla Atlama Kulelerinde yürüyen bant sistemi ihalesini yapan GSİM bu önemli tesise yürüyen bant sistemi kazandıracak. 2020 yılında Atlama Kuleleri Kampüsüne 1000 metrelik acemi kayak pisti yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ayrıca atlama kulelerinde K95 ve K124’lik kulelerin cephe kaplamalarını yaptı. Pandemi sürecine rağmen, Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu’nun teras kısmında tadilat yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3 bloktan oluşan Erzurum Kız Yurdu’nun yanı sıra spor salonunun dış cephe boyama işlemlerini gerçekleştirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen 750 yatak kapasiteli Yurt inşaatını tamamlarken, 200 yatak kapasiteli Sporcu Eğitim Merkezi’nde de sona yaklaştı. Curling salonunda led armatür ihalesini yaparak çalışmaların başlaması sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlar kısmındaki jeneratör değişim ihalesini de gerçekleştirerek yetkili firma sözleşme imzalamaya davet edildi. Spor Şube Müdürlüğü binasının dış cephe mantolaması ve boyama işlemlerini gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Palandöken Spor Salonunda zemin yenileme çalışmasını gerçekleştirdi. GSİM, Curling sahasının zeminine epoksi boya yaptı. İl Müdürlüğünün ek hizmet binası olan Yurt Hizmetleri Müdürlüğünün çatı kar kar tutucu yapılırken, dış cephe tadilatı yapıldı. Palandöken Gençlik Merkezi dış cephe bakım ve onarım ile boyama işlemi gerçekleştirildi.

Erzurum’un Yoncalık Semti’nde bulunan ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü’nden devralınan İl Halk Kütüphanesi bundan böyle Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne hizmet verecek. İl Halk Kütüphanesi’nde güçlendirme ihalesi tamamlandı. Çalışmalar başladı. Kazım Karabekir Yurt Binası Yemek Hanesinin çatı değişim ihalesi yapılırken, tadilat çalışmaları tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayakla Atlama Kuleleri acemi kayak pistinde suni karlama sistemi yaptı. Atletizm Tartan Pistin bakım onarımını gerçekleştiren GSİM, pist çizgi işlemlerini de gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzurum Valisi Okay Memiş’in destekleriyle YİKOB katkılarıyla 2020’de Kazım Karabekir Stadyumu Güney Kale Tribün üstü polikarbon çatı yaparak, kış aylarında o bölgede oluşan buzlanmanın da önüne geçmiş oldu.