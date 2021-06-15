GSİM, İran heyetini ağırladı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İran heyetini konuk etti. Türkiye ile İran’ın sınır şehirleri arasında Tebriz-Erzurum Merkezli yürütülecek olan ‘Gençlik ve Spor Etkinlikleri’ protokolün ön görüşmeleri yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti’nin sınır şehirleri arasında Tebriz-Erzurum merkezli yürütülecek olan karşılıklı Gençlik ve spor etkinlikleri projesi kapsamında İran Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Doğu Azerbaycan (Tebriz) Gençlik Spor İl Müdürü Ayoub Behtac ve beraberindeki heyet, projenin ön protokolünü görüşmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, İran heyetini karşılarken, görüşme samimi bir ortamda yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti heyetini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Aydın, İran ile Türkiye’nin dostluklarının çok eskiye dayandığını söyledi.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, “İran İslam Cumhuriyeti ile dostluğumuz o kadar çok eskiye dayanıyor ki, Erzurum’da Tebriz kapı semtimiz var” diye konuştu.

Çok yakın zamanda hayata geçirmeyi umdukları Gençlik ve Spor Faaliyetleri projesi İran ve Türkiye arasındaki dostluğu daha da pekiştireceklerini belirten Aydın, “Bu proje ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari şehirlerimizden genç ve sporcu kardeşlerimiz ile İran’ın Tebriz, Erdebil ve Urumiye şehirlerindeki genç ve sporcuları bu proje kapsamında karşılıklı olarak buluşturacak, iki sınır komşu ve kardeş ülkenin dostluğuna katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Doğu Azerbaycan (Tebriz) Gençlik Spor İl Müdürü Ayoub Behtac, ise Erzurum GSİM’de hazırlanan ve İran’a gönderilen raporların İran’da mutluluk oluşturduğunu belirterek, “İki ülke arasında gençlik ve spor etkinliklerinin yapılacağı bu proje İran’da güzel bir yankı buldu” diye konuştu.

İran Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh ise Erzurum’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye ile İran’ın kültürlerinin, örf ve ananelerinin birbirine çok benzer olması nedeniyle bu projenin her iki ülke arasında da önemli olacağını söyledi.

Ziyaretin ardından Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, İranlı misafirlere hediye taktim etti.