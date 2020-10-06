Pandemi sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projeleri ile beraber kendi projelerini yürütmeye devam eden Erzurum GSİM, Gençlik, spor ve KYK faaliyetlerini masaya yatırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil Başkanlığında yapılan toplantıya, Yurt Hizmetleri İl Müdürü, GSİM Şube Müdürleri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, pandemi sürecinde yapılan faaliyetler ve hizmetleri ile spor yatırımları hakkında kurmaylarıyla birlikte fikir alış verişinde bulunarak durum değerlendirmesi yaptı.

Bu süreçte hizmetlerini aksatmadan devam ettirdiklerini belirten Taşkesenligil, “Mart 2020’den beri ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri uygulanıyor. Bizlerde GSİM olarak zorlu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine ve kurallara en iyi şekilde riayet ederek, pandemi ile mücadeleye yardımcı olduk. Tabi biz bu zorlu süreçte Erzurum’un en hareketli kurumlarından da biri olmayı devam ettirdik. Sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek insan odaklı hizmetlerimizi aksatmadan devam ettirdik” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de pandemi ile yoğun mücadele eden bir ülke olduğunu kaydeden Taşkesenligil, “Pandemi sürecini yaşadığımız kayıplara rağmen en iyi yöneten ülkelerden biriyiz. Bu süreçte insanlarımızı spordan da mahrum etmedik. Gerek sporcularımız, gerekse antrenörlerimiz ‘Evde Kal’ sloganı kapsamında evde kalarak pandemi sürecine destek olurken, evlerinde spor yapmayı da ihmal etmediler. Ayrıca pandemi sürecinde antrenörlerimiz ‘Spor Her Yerde’, ‘Balkonlar sizin, sokaklar bizim’, ‘Anneler Spor Yapıyor’ gibi projelerimizle spor gösterileri yaptık. Pandemi tedbirlerine riayet ederek insanımıza spor yaptırdık. Pandemi sürecinde yurtlarımızda karantinada bulunan yabancı konuklarımızla, yerli vatandaşlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği yaptık” açıklamalarında bulundu.

Pandemi sürecinde de spor merkezlerine yatırımların devam ettiğini söyleyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil,, “Pandemi sürecinde yatırımlarımız tüm hızıyla devam etti. Valimiz Okay Memiş, öncülüğünde öncelikli olarak YİKOB destekli olarak Kazım Karabekir Stadı’nın Güney Kale Arkasındaki tribünün çatısını şeffaf hale getirerek, kışın o bölgede oluşan buzlanmanın önüne geçtik. Saha zeminin en iyi şekilde hazır hale getirerek, Erzurumspor’umuzun hizmetine sunduk. Sporcu Eğitim Merkezimizin inşaat çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yurtlarımızda bakım onarım çalışmaları yaptık. Spor Toto Teşkilatımızın kaktı ve desteleriyle Karayazı ilçemize spor salonu kazandıracağız. Aziziye ilçemize de yarı olimpik yüzme havuzu yapacağız” die konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e de yatırımları için teşekkür eden Taşkesenligil, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in kentte gençlik ve spor adına yaptığı spor faaliyetleri ve yatırımları ortada. Kurum olarak KUDAKA destekli olarak ilimize Futbol Kamp Sahaları kazandırdık. Büyükşehir Belediyemize ait kayak yolundaki Futbol Yüksek İrtifa Kamp Sahaları da yıllardır onlarca futbol takımının yaz kamplarına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e yatırımları için teşekkür ediyoruz. İlçe Belediye Başkanlarımızın da spora ve gençliğe yaklaşımları takdire şayandır. Gençlik Merkezlerimiz ve KYK’larımız STK’larla ortaklaşa başarılı projeler yaparak pandemi sürecinde insanlarımıza moral aşılamaya çalıştılar. GSİM olarak bundan sonrada kurum, kuruluş ve STK’larla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.