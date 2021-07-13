Grup İmera’dan çocuk istismarı ile mücadeleye destek

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği ( UCİM) ‘in Çocuk İstismarı İle Mücadele ve Farkındalık Haftası kapsamında başlatmış olduğu “ Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak” kampanyasına bir destek de Grup İmera’dan geldi.

Erzurum’da düzenlenen Grup İmera Konserinde UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan ve Erzurum Temsilcisi Av. Hilal Genç Grup İmera üyelerine mavi kurdelelerini desteklerini aldı. “Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak” kampanyasına, sol bileklerine mavi kurdele takarak destek veren Grup İmera adına konuşan Abdulhadi Küçük “ Hepimizi çocuk istismarı ile ilgili duyarlı olması gerekiyor. Mavi kurdele ile farkındalık haftasına desteğimizi göstermek hepimizin görevi. Çocuklar hepimizin çocukları” dedi.

UCİM Genel Başkan Danışmanı Av. Ayşegül Aydoğan “UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği olarak; çocuk istismarlarına ve çocuk ölümlerine karşı olmak için bu hafta Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftası. Bir hafta boyunca sol bileklerimizde mavi kurdele ile geziyoruz. #çocuklariçinmavikurdeletak hashtagi ile lütfen hepiniz sosyal medyalarınızdan paylaşın yapın” dedi.