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Gözütok: “12 Mart milli duruşun adıdır”

TÜMSİAD Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, Erzurum’un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

ERZURUM 12.03.2021, 12:26
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Gözütok: “12 Mart milli duruşun adıdır”

TÜMSİAD Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, Erzurum’un Kurtuluşu ve İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, 12 Mart Erzurum’un kurtuluşunun 103’ncü ile İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

TÜMSİAD Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı Gözütok, “12 Mart, milli bir duruş ev aynı zamanda mücadele azmine gösterilebilecek en güzel örneklerden birisidir” dedi.

Erzurum’un 2 yıl boyunca işgal altında kaldığını ve bu süre zarfı içerisinde Ermeni zulmünün en ağır şekilde yaşandığına dikkat çeken Gözütok, “12 Mart, tarihin sayfalarına acı, kan ve gözyaşlarıyla yazılmıştır. 12 Mart, milli bir duruş ev aynı zamanda mücadele azmine gösterilebilecek en güzel örneklerden birisidir. Aynı zamanda 12 Mart, bir şahlanış; mukaddes vatan toprağının gözünü kan bürümüş düşmanın elinden kurtarılış ile birlikte milletimizin gücünün gösteriliş günüdür. Ermeni mezaliminin tüyler ürperten yüzünü gören Erzurum, 3. Orduya bağlı Kazım Karabekir Paşa kumandasındaki 9. Kafkas Kolordusu’nun 12 Mart 1918’de şehre girmesiyle birlikte kurtulmuştur. Aradan geçen 103 yıla rağmen acımız tazedir, yüreklerimizdeki yangın sönmemiştir. Bu vesileyle Ermeni mezaliminde katledilen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, şehrimizin düşman işgalinden kurtarılmasını sağlayan kahraman ordumuzun tüm fertlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

“İstiklal marşı, ön sözümüz ve son sözümüzdür”

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ile ilgili de düşüncelerini aktaran TÜMSİAD Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı Gözütok, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin karakterini yansıttığını söyledi.

Gözütok, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşı, milletimizin karakteri, Türk milletinin ön sözü ve aynı zamanda da son sözüdür.

İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 100 yıldır aşkla okuyoruz ve dünya durdukça da aynı aşkla okumaya devam edeceğiz. İstiklal Marşı’mız; milletimizin bağımsızlık sembolü olarak, ay yıldızlı hilalimizle dalgalanacak, semalarımızda daima yankılanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin marşını yazan, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Tıpkı milli şairimizin dediği gibi, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” diyor, İstiklal Marşımıza ilham veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy’u, vatana canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.
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