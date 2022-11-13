Göz yaşartan türküler sahnelendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği’nin (ERSANDER) ortaklaşa düzenlediği ‘Hikayeleriyle Türkülerimiz’ etkinliği gözleri yaşarttı.

ERSANDER Genel Sekreteri, ses sanatçısı Vahit Alkır’ın sunduğu gecede TRT Sanatçısı Bayram Şengül yönetimindeki saz heyeti eşlik etti. ETÜ Yaşam Mekezi 2’de gerçekleşen program, İsmail Bingöl’ün anlattığı ve koronun seslendirdiği ‘Havada bulut yok‘ türküsü ile başladı. Programda ETÜ tiyatro grubundan öğrenciler, ‘Göç’ ve ‘Askerlik/ kahramanlık’ olgusunu sahneledi.

İkinci olarak Prof. Dr. Ömer Özden ‘Erzurum Çarşı Pazar’ türküsünün hikayesini anlattı. ‘Sarı Gelin’ olarak bilinen türküyü, Fatma Betül Günebakan seslendirdi. Prof. Dr. Özden ‘Kırmızı Gül Demet Demet’ türküsünün öyküsünü de aktardı. Türküyü Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi engelli Yakup Avcı, başarılı bir şekilde sundu. ‘Drama Türküsü’nün öyküsünü Ümit Gergit anlatırken, türküyü Yunus Daş ve Feyza Selçuk ikilisi seslendirdi. ‘Kara camışlar’ türküsünü Vahit Alkır, hikayesini Prof. Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü aktardı. ‘Mamoş’ türküsüne ait hikayeyi Ümit Gergit anlattı, Aslıhan Altay seslendirdi. ‘Eklemedir koca konak’ türküsünün öyküsü ile Sevnur İçyar ile Feyza Selçuk sahne aldı. ‘Göç göç oldu’ türküsüne ait öyküyü Yakup Çağlayan anlatırken, türkü rahmetli Raci Alkır’ın sesinden dinletildi.

Program, Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle ulu önderin sevdiği iki şarkıyı koro seslendirmesiyle son buldu.

Kulağa hoş gelen, hafızalarda iz bırakan türkülere ait hikayelerin dramatize edildiği gecenin sonunda ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ- ERSANDER işbirliği ile gerçekleşen geceye emek verenleri kutladı. Rektör Prof. Dr. Çakmak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, programa katkı verenlere plaket ve hediye verdi.