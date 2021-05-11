Görme engelli Berna Kuran’ı Kerim’i ezbere okuyor

Erzurum Valiliği Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören görme ve kısmı işitme engelli olan 20 yaşındaki Berna Deligöz Kuran’ı Kerim’i ezbere okuyor.

Erzurum Valiliği tarafından kentteki engellilere hizmet etmesi için açılan Engelsiz Yaşam Merkezi yıllardır hizmet vermeye devam ediyor. 74 hastanın bulunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hastalar güne sabah sporu ile başlıyorlar, çocuklar kreş ortamında yaşlılar ise sosyal faaliyetler konusunda eğitiliyorlar. Yaşam Merkezi’nde ayrıca el işi kursu, hastalara gündüzlü bakım merkezinde müzik eğitimi, el sanatları kursu ve tiyatro gösterileri yapılıyor, Kur’an kursu hizmetleri verilmesinin yanı sıra çocuklar merkezin içinde yer alan oyun parklarına götürülüyorlar böylece boş zamanlarını da değerlendirmiş oluyorlar. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Rehabilitasyon ve aile danışma merkezi de bulunuyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde doğuştan görme ve az işitme engelli 20 yaşındaki Berna Deligöz, kursta aldığı eğitim ile Kuran-ı Kerim okuyabiliyor. Küçük yaşlardan berri özel eğitim alan Deligöz hiç bir ibadetini kaçırmıyor. Kendini Kuran’ı Kerim’i okumaya ve ezberlemeye adayan Deligöz’ü görenler gözlerine inanamıyor.

“En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kuran okumak”

En büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuran okumak olduğunu ifade eden“ Ben Kuran’ı ezberlemeye 17-18 yaşlarımda başladım. İlk başladığımda şuan ki hocam olan Ayyüce hoca yoktu yanımda. Başka bir hocayla ezber yapıyorduk. Bir dönem o gidince ara verdim. Sonra Ayyüce hocam gelince Kuran’ı ezberlemeye tekrar başladım. Hafızlığım ocak ayında bitti. Benim en büyük hayalim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Kuran-ı Kerim okumak. Kalemli bir Kuran’ım var oradan dinleyerek Kuran’ı ezberledim. Her gün Kuran’ı ezberliyorum. Hocamda çok iyi ondan Allah razı olsun.” dedi.

“Berna normal insanlara göre çok daha iyi ezberleyen, hafızası oldukça kuvvetli bir öğrenci”

Berna’nın Kuran hocası Ayyüce Yağar ise Berna’nın normal insanlardan bile daha iyi bir hafıza sahip olduğunu kaydederek“ 2 yıldır her gün düzenli olarak Berna ile derslerimizi yapıyoruz. Bir ara okula gidip geldiği için hafızlıkta aksamaları oluyordu. Pandemiden dolayı da bir dönem aksamalar yaşadık ama onun dışında derslerimizi hep yapmaya çalıştık. O kendi kaleminden Kuran’ı dinliyor ve ardından bana veriyor. Berna normal insanlara göre çok daha iyi ezberleyen, hafızası oldukça kuvvetli bir öğrenci işitme ve görme engeli bizi normalinden biraz daha bizi zorlamasına rağmen yapıyoruz. Kendisi hafızlığı çok istiyor. İnsanların engelli vatandaşlarımıza farklı bakmamaları gerek. Dışardan farklı bakılmak onları çok fazla rahatsız ediyor. Bunun farkına varıyorlar. Tek istediğimiz onlarında normal insan olduğunu unutmamak.” şeklinde konuştu.