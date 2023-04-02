Gönüllü anneler depremzedeleri unutmadı

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un eşi Gülhan Altınok, Gönüllü Anneler Grubu Temsilcisi Atike Buliç ve Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünce depremzedelere iftar programı düzenlendi.

Programa AK Parti Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek, protokol eşleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve depremzedeler katıldı.

İftar programının açılışında konuşan Aile Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Cemil İlbaş, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Böylesi organizasyonların birlik beraberliği pekiştirdiğini dile getiren İlbaş, “Türk milleti olarak tüm zorlukları geride bırakıp birlik olabilmeyi her zaman başarıyoruz. Burada da bunu müşahede ettiğimizi söyleyebilirim. Depremzede vatandaşlarımızı en iyi şekilde misafir edebilmek için çabalıyoruz” dedi.

Küçükoğlu: “Devletimiz yaraları hızla sarıyor”

Bir süre önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum İl Başkanlığına atanan Av. İbrahim Küçükoğlu, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde Ankara’dan ayağının tozuyla geldiği iftar yemeğinde Cumhurbaşkanının selamlarını getirdiğini söyleyerek söze başladı. Türk devletinin asrın felaketi olan bu büyük depremde önemli bir sınav verdiğini dile getiren İl Başkanı Küçükoğlu, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla evleri yıkılan ev sahibi depremzedeler için aylık 5 bin TL kiracılar için aylık 2 bin TL kira yardımı yapılıyor. Bunun yanında hepsinden önemlisi TOKİ aracılığıyla en geç bir yıl içinde evlerin teslim edileceği sözü verilmiştir. Bunu dünyada yapabilen ikinci bir ülke daha bulamazsınız. Ülkemiz tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen ayakta kalabilen sosyal devlet olabilmenin gereğini yapabilecek kudrettedir” şeklinde konuştu.

Altınok: “Tek yürek olduk zorluklara göğüs gerdik”

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise 785 bin metre karede 85 milyon insanın acıyı ve tatlıyı birlikte yaşadığını belirterek, Türkiye’nin tek yürek olduğunu ifade etti.

Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü: “İftar programımıza emeği geçen başta gönüllü anneler grubu olmak üzere, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum, katkısı olan iş adamlarımıza Büyükşehir Belediyemize, üniversitelerimize, kim varsa teşekkür ediyorum. Bu iftar neyi gösteriyor şunu gösteriyor, 780bin kilo metre karede 85 milyon insan acıyı da tatlıyı da, sıkıntıyı da mutluluğu da birlikte yaşama şuuruna, duygusuna saygı gösteriyor. Çok acılar yaşadık çok büyük yıkım oldu, 14 milyon vatandaşın sıkıntısı oldu, 11 şehrimiz yıkıldı. Ama eminim sizlerde izliyorsunuzdur, sayın cumhurbaşkanımız şu anda büyük bir ihtimalle bir vilayette iftarda, O Recep Tayyip Erdoğan, onun sözü Recep Tayyip Erdoğan sözü. Söz verdi mi yapar. Allah’ın izniyle bir yıl içerisinde yuvası yıkılan bütün kardeşlerimize yeni yuva yapacağız. Sıkıntıya giren bütün kardeşlerimizin sıkıntısını gidereceğiz. 85 milyon insanımızın kardeşlik hukukunu gözeteceğiz."

Program Kuranı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle sona erdi.