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Göğebakan: 2020’yi unutturacak bir yıl diliyorum

Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında Türkiye’de birçok unutulmayacak kötü olay yaşandığını belirten Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, "2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin" dedi.

ERZURUM 30.12.2020, 15:09
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Göğebakan: 2020’yi unutturacak bir yıl diliyorum

Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında Türkiye’de birçok unutulmayacak kötü olay yaşandığını belirten Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, "2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin" dedi.

Neler yaşandı?

Dünyada, büyük bir coşkuyla karşılanan 2020’nin özellikle ülkemizde çok kötü olaylara tanıklık ettiğini belirten Baro Başkanı Talat Göğebakan, "İlk olarak Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Elazığ ve Malatya’da 41 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi sağlamak üzere Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarına şubat ayı içerisinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışları ve hava saldırısında 45 asker ile 1 sivil şehit oldu. Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4 Şubat’ta minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Çığ altındakileri kurtarmak için bölgeye giden ekipler de çığın altında kaldı. İki olayda, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 42 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçağın 5 Şubat’ta pistten çıkması sonucu 3 yolcu hayatını kaybetti. Türkiye’de ilk Covid-19 vakası 11 Mart’ta tespit edildi, ilk ölüm ise 18 Mart’ta açıklandı. Salgın nedeniyle okullar kapatıldı, camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi, 17 Mart’tan itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, kafe, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, SPA ve spor merkezlerindeki faaliyetler geçici süreliğine durduruldu. Ramazan Bayramı da Türkiye’nin 81 ilinde arife günü ve bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5 Haziran’da 5 büyüklüğünde, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 14 Haziran’da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa’nın Kestel ilçesinde 5 Haziran’da meydana gelen sel nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti. Bu facia sonrası bu kez Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, havai fişeklerin imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada 9 Temmuz’da patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Giresun’da 22 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde sele neden oldu. Arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucu askerlerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de, merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sığacık’ta deniz suyunun yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı" diye konuştu.

İlk Kez Evimizde Olacağız

Türkiye’nin bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle yeni yılı ilk kez evlerinde karşılayacaklarını sözlerine ekleyen Göğebakan, "Her sene yılbaşının gelmesi ile beraber her yer ışıl ışıl oluyor ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyordu. Ama bu yıl milyonlarca kişinin ölmesi nedeniyle ülkemizde koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yeni yılı evimizde karşılayacağız. Halkımızdan bu kısıtlamalara daha öncekiler gibi uyarak bu illetten biran evvel kurtulmayı diliyoruz. 2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının bizlere yaşattığı tüm olumsuzluklarını unutturabilsin. Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların ise sonsuz olmasını diliyorum" dedi.
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