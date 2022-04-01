Gödekmerdan’dan Ramazan mesajı

Hak-Sen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan Ramazan ayı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Başkan Gödekmerdan mesajında “İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu ay; kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı ve oruç ibadetimizi eda ettiğimiz mukaddes bir aydır. Bu kutsal ayda, yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve beraberliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir. Ayrıca Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu kıymetli günlerde daha çok dikkat etmeliyiz. Yüce Allah’tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.