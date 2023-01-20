Göç İdaresi Başkanlığı heyeti Aşkale’de

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı heyeti Erzurum İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerini ziyaret etti.

Ziyarete İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Dr Savaş Ünlü, Yönetim Destek Genel Müdürü Mustafa Fırat Taşolar, Daire Başkanı Gökhan Alma katıldı.

Ziyarette Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, Aşkale Geri Gönderme Merkez Müdürleri Cihangir Demir ve Hakan Kaya hazır bulundu.

Özcan her iki merkezle ilgili heyete bilgi verdi.

Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış misafirleri makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.