Gıda Mühendisliği laboratuvarları yeniden dizayn edildi

Bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlayan Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ve Yeni YÖK Vizyonuna uygun laboratuvarlarıyla topluma hizmet noktasında önemli görevler üstlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını teknik alt yapı ve tasarım açısından yeniden dizayn eden Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası araştırmacıların kullanabilecekleri modern analiz cihazlarının yer aldığı laboratuvarlarda eğitime, araştırmaya, bilimsel literatüre ve toplumsal katkıya dayalı faaliyetler yürütüyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencilerinin üniversite eğitimleri boyunca öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmeleri için birçok imkânın sağlandığı Gıda Mühendisliği Laboratuvarlarında, üniversite eğitimi sonrasında da öğrencilerin ihtiyacı olan pratik bilgiler laboratuvar olanaklarıyla destekleniyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın destekleriyle yeniden dizayn edilen ve “Gıda Mühendisliği Laboratuvarları Tüm Araştırmacıların Hizmetindedir” sloganıyla yola çıkan laboratuvarlarda süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, meyve-sebze ve ürünleri, tahıl ve ürünleri analizleri ile gıdaya yönelik mikrobiyolojik analizler yapılıyor.

Rektör Çomaklı: “Laboratuvarlar Son Sistem Teknolojilerle Donatıldı”

Yenilenen yüzüyle Atatürk Üniversitesinin marka birimleri arasına giren laboratuvarlar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, insan yaşamının temel ihtiyacı olan gıda maddelerinin analizine yönelik çalışmaların yapıldığı Gıda Mühendisliği Laboratuvarlarının, topluma katkı misyonunun yerine getirilmesi açısından önemli bir konumda olduğunu söyledi. Gıda Mühendisliği Bölümünde, mühendislik alanında edinilen kurumsal ve uygulamalı bilgilerin, temel bilimler ile harmanlanarak kararlar alındığına ve uygulandığına değinen Rektör Çomaklı bu doğrultuda; ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık ve etik konular göz önünde bulundurularak sağlıklı ve kaliteli yaşama yönelik yeni gıda ürünleri ve üretim sistemlerinin tasarlanarak hayata geçirildiğine vurgu yaparak, laboratuvarların bu vizyon doğrultusunda son sistem teknolojilerle donatıldığını ifade etti.