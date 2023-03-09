Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_aclvvpfcaqt36lh5lum14epcg5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ekovitri/public_html/index.php:9) in /home/ekovitri/public_html/index.php on line 9
Gezici kütüphane aracı oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde

banner611

banner610

Son Dakika

Gezici kütüphane aracı oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle Hatay’da etkilenen çocuklar için Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesine ait olan Gezici Kütüphane aracı Hatay Stadyumu Çadır kentte kapılarını çocuklara açtı.

ERZURUM 09.03.2023, 16:40
Gezici kütüphane aracı oyun ve etkinlik alanlarıyla deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan yüzyılın en büyük deprem felaketi sebebiyle Hatay’da etkilenen çocuklar için Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesine ait olan Gezici Kütüphane aracı Hatay Stadyumu Çadır kentte kapılarını çocuklara açtı.

Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi Gezici aracı depremzede çocuklara psikososyal destek vermek ve güzel nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla depremin olduğu günden itibaren kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İçerisinde oyuncak, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, boyama kitapları ve okuma kitaplarından oluşan malzemelerin yer aldığı gezici kütüphane araçta çocuklara yapılan aktivitelerde uzman ekipler tarafından eşlik ediliyor.

Yorumlar (0)
banner612

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_aclvvpfcaqt36lh5lum14epcg5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0