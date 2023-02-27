Gezici hayvan hastanesi deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıcı etkilere neden olan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda; elim afetin yaşanmasının hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Atatürk Üniversitesi, bölgeye desteğini sürdürüyor.

Depremin yaşandığı 6 Şubat gününden itibaren gerek yardım malzemelerini bölgeye sevk ederek, gerekse uzmanlarını sahaya göndererek depremzedelerin yanında olan Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi bünyesindeki Gezici Hayvan Hastanesini Adıyaman’a gönderdi ve afetten etkilenen hayvanlara yönelik teşhis ve tedavi işlemlerini gerçekleştirdi.

Bir önceki grup ile görev değişimi yapan 50 kişilik psikososyal destek ve rehabilitasyon uzmanı ile veteriner hekimlerden oluşan ekip, Adıyaman’da 3 gün boyunca yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Özellikle bu süreci anlamlandırma noktasında zorluk çeken çocuklara yönelik psikolojik destek veren ekip, veteriner hekimler aracılığıyla da hayvanları muayene ederek sağlık durumlarını kontrol etti.

“İnsan Sağlığı ile Birlikte Hayvan Sağlığı da Büyük Önem Arz Ediyor”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı; bir yandan Kalkındırma Vakfı aracılığıyla başlatılan yardım kampanyasına gerek veliler ile üniversite mensuplarının gerekse şehirdeki diğer hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini ve bu sayede yardım tırlarını bölgelere ulaştırdıklarını, bir yandan da nitelikli kadrolarını harekete geçirerek depremzedelere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi kurulduktan sonra uygulamaya geçirdikleri Gezici Hayvan Hastanesinin bölgede önemli bir ihtiyacı karşıladığını ve bu sayede hayvancılığın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesine katkı sağladığını aktaran Rektör Çomaklı, deprem bölgesinde de böyle bir uygulamanın gerekli olduğu bilgisini alır almaz Veteriner Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte Gezici Hayvan Hastanesini depremzedelerin hizmetine sunduklarını aktardı. İnsan sağlığı ile birlikte hayvan sağlığının da birçok açıdan büyük önem arz ettiğini belirten Rektör Çomaklı, bu sürecin yaralarını sarmak için gerekli tüm imkanların seferber edildiğini ve bölgeye desteklerinin aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.