Gençlere yazlık sinema keyfi

Erzurum’da AK Parti Gençlik Kolları açık hava sineması projesi başlattı.

AK Gençler yaz akşamlarında vatandaşları açık hava sineması ile buluşturuyor. Beyaz perdede ödül almış ve sevilen filmleri sosyal medyada ankete açarak seçilen filmi Olimpiyat Millet Bahçesi’nde ikram ettikleri patlamış mısır eşliğinde gösterime sünüyor.

‘Nostaljik geleneği yaşatıyoruz’

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, sıcak yaz akşamlarında Erzurumlu genç kardeşlerimizin hoşça vakit geçirmelerini istediklerini belirterek, yaz akşamlarında başlattıkları sinema projesine ilginin çok yüksek olduğunu belirtti.

Başkan Kocaaliler, “Erzurum’da AK Parti Gençlik Kolları olarak Erzurum’da pazar akşamları gençlerin en çok uğrak alanı olan Olimpiyat millet Bahçesinde açık hava sineması kuruyoruz. Açık hava sineması geçmişte sıkça rastlanan bir eğlenceydi. Ama maalesef gelişen teknolojiyle birlikte bu gelenek de unutulmaya yüz tuttu. Biz de AK Gençlik olarak artık bir nostalji haline gelen bu geleneği yaşatmak ve genç nesillere tanıtmak amacıyla bu uygulamayı başlattık. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e, İl Başkanımız Mehmet Emiz Öz’e ve şehrimizin siyasi büyüklerine çok teşekkür ediyorum” dedi.