Hassan Bin Sabit (HSB) Sinema Akademisi, Erzurumlu gençlere sinema eğitimi veriyor. Palandöken Gençlik Merkezi’nde yapılan teorik eğitimin yanında Tortum-Uzundere Şelalesi’nde de uygulama çekimleri yapıldı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi’nde gençlere sinema eğitimi veriliyor. Hassan Bin Sabit (HSB) Sinema Akademisi tarafından Erzurum’da gençlere teorik ve uygulama eğitimleri veriliyor. 8 Eylül’de başlayan ve 15 Eylül tarihinde sona erecek olan eğitimlerde teorik dersler Palandöken Gençlik Merkezi’nde gerçekleşiyor. Uygulama eğitimleri ise genelde açık alanlarda yapılırken, Tortum-Uzundere Şelalesinde de uygulama çekimleri gerçekleştiriliyor. Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler oldukça yoğun bir ilgi görüyor. Haftanın 5 günü teorik 2 günü ise sahada uygulamalı olarak devam eden sinema kursunda gençlere senaryo yazarlığı, yönetmenlik ve genel sinema tografya, kurgu montaj teknikleri, oyunculuk yönetimi, film okumaları, workshoplar ve uygulama atölyesi eğitimleri başlıkları altında eğitim veriliyor.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, önemli proje nedeniyle Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi eğitmenlerine, gençlere verdikleri eğitimler nedeniyle teşekkür etti. Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da bu tür eğitim projelerini önemsediklerinin altını çizerek katılan kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi Eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katılan gençlerin yoğun bir şekilde eğitimlere katılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, “Burada usta sinema eğitmenleri tarafından eğitim alıyorsunuz. Yarının başarılı ve ünlü yönetmenleri sizler olabilirsiniz. Kursa katıldığınızdan ötürü hepinizi tebrik ediyorum. Eğitmenlere de verdikleri mesai için teşekkür ediyorum” diye konuştu.