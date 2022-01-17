Gençler kemandan ‘feyza’lıyor

Genç Eğitimci Feyza Kızıloğlu, Atatürk Üniversitesi, ETÜ ve daha bir çok ok okuldan gelen kursiyerlere keman eğitimi veriyor. Kızıloğlu, konser hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi’nin müzik salonlarında haftanın yedi günü keman sesi yankılanıyor.

Genç Eğitimci Feyza Kızıloğlu, haftanın her günü gençlere keman eğitimi veriyor. Düzenlenen keman kursuna Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve daha bir çok okuldan kursiyer Feyza Kızıloğlu yönetiminde yapılan keman eğitimine katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi’nin destekleriyle gerçekleştirilen keman kurslarında eğitim gören gençler konser vermeye hazırlanıyor.

Keman Kursu eğitmeni Feyza Kızıloğlu, Yakutiye Gençlik Merkezi’nde bir yıla yakın süredir keman eğitimi verdiğinin altını çizerek, “Bu kursumuza 100 dolayında kursiyer katılıyor. Haftanın yedi günü eğitim veriyoruz. Kursumuza 5.5 yaşındaki minik bir çocuk da katılıyor. 32 yaşındaki bir yetişkin de iştirak ediyor. Kurslarımız çok keyifli. Ben de bu arkadaşlarımıza keman eğitimi verdiğim için mutluyum” diye konuştu.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz’ında çalışmaları izlediği ve destek verdiği keman kursunda haftanın yedi günü gençlik merkezinin müzik salonları keman sesiyle yankılanıyor. Gençlerin keman kurslarına yoğun bir ilgi gösterdiğini vurgulayan Feyza Kızıloğlu, “Şu an kursumuz son sürat devam ediyor. İnşallah kursumuzu Nisan ayında vereceğimiz konserle taçlandıracağız” dedi.