Denetimli serbestlik tedbiri altındaki 15-25 yaş arası genç yükümlülerle Temel Kayak Eğitimi programı gerçekleştirildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Serbest Zamanlarını Etkili Kullanmalarını ve Sportif-Kültürel Faaliyetler ile Topluma Oryantasyonlarının Sağlanmasını İçeren İşbirliği Protokolü’ kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altındaki 15-25 yaş arası genç yükümlülerle Temel Kayak Eğitimi programı gerçekleştirildi.

Programa Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ve Erzurum Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Muammer Aydın, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Müdürü Murat Tanas, denetimli serbestlik müdürlüğü ve gençlik spor il müdürlüğü personelleri ve 15-25 yaş arasındaki genç yükümlüler katıldı.

Denetimli serbestlik faaliyetlerinde sporun iyileştirici gücünden yararlanılarak, istenilen faydanın sağlanması için kurumlar arası işbirliği doğrultusunda bölgemizin önemli sporlarından olan Kayakla tanışma imkânı bulamamış genç yükümlüler Temel Kayak Eğitimi alarak daha önce fark etmedikleri yeteneklerini görmüş oldular. Programın ardından genç yükümlüler denetimli serbestlik müdürlüğü ve gençlik spor il müdürlüğü personelleri ile bir araya gelerek mangal etkinliğinde keyifli bir gün geçirdiler. Bu vesile ile boş zamanlarını çeşitli sportif faaliyetlerle de değerlendirebilecekleri konusunda bilgi sahibi oldular.

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, daha sonraki dönemlerde de Kayak, Curling, Okçuluk ve Yüzme gibi sportif faaliyetlerinden aynı zamanda Gençlik Merkezleri’nin yürüttüğü Bağlama, Gitar, Resim, Ebru Kursları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden yükümlülerin sürekli faydalanmaları yönünde çalışmalar yapılacağını belirtti.