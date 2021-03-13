Genç yükümlülere yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Serbest Zamanlarını Etkili Kullanmalarını ve Sportif-Kültürel Faaliyetler ile Topluma Oryantasyonlarının Sağlanmasını İçeren İşbirliği Protokolü’ kapsamında daha önce gerçekleştirilen Floor Curling Eğitimlerine devam edildi.

Yakutiye Gençlik Merkezi’nde ikincisi gerçekleştirilen Floor Curling Eğitiminde 15-25 yaş arası genç yükümlüler yine çok eğlendiler. Hem Gençlik Merkezleri’nin sıcak ortamı ile tanışma imkanı bulan hem de yeni bir spor branşı ile ilgili eğitim alan gençler eğitimin ardından Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ile yaptıkları maçta hediye kitap için yarıştılar.

Protokol kapsamında genç yükümlülere yönelik faaliyetlerini sürdüren Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilerleyen dönemlerde farklı spor branşlarındaki eğitimlere ve sosyal kültürel etkinliklere devam edeceklerini bildirdiler.