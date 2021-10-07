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Geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek

Erzurum’da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla gıda ve giysi satışı etkinliği düzenlenecek.

ERZURUM 07.10.2021, 14:20
Geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek

Erzurum’da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla gıda ve giysi satışı etkinliği düzenlenecek.

ERZİMDER tarafından organize edilen ve Gönüllü Anneler Grubunun da destek verdiği program Yakutiye Kent Meydanı’nda 9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

’İyilik bulaşıcı olsun. Biz çok büyük bir aileyiz’ sloganıyla yola çıkan gönüllü anneler, organizasyona katılarak öğrenciler için çalışma yapacak. 9-10 Ekim günleri Yakutiye Kent Meydanı’nda açık kalacak olan etkinlikten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu olarak verilecek.

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