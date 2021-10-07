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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Fransa’nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşıladığımızı söylemiştik. Fakat son zamanlarda tarihi konularda yanlış ve çarpıtma ifadeleriyle karşılaşıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro’nun da söylediği gibi sarsılmazdı."
Geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek
Erzurum’da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla gıda ve giysi satışı etkinliği düzenlenecek.
ERZURUM 07.10.2021, 14:20
Erzurum’da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla gıda ve giysi satışı etkinliği düzenlenecek.
ERZİMDER tarafından organize edilen ve Gönüllü Anneler Grubunun da destek verdiği program Yakutiye Kent Meydanı’nda 9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
’İyilik bulaşıcı olsun. Biz çok büyük bir aileyiz’ sloganıyla yola çıkan gönüllü anneler, organizasyona katılarak öğrenciler için çalışma yapacak. 9-10 Ekim günleri Yakutiye Kent Meydanı’nda açık kalacak olan etkinlikten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu olarak verilecek.