Son Dakika
Gazeteci Polat’ın baba acısı
Erzurum’da görevli gazeteci Oktay Polat’ın babası Dursun Ali Polat geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ERZURUM 02.03.2022, 17:11
Erzurum’da görevli gazeteci Oktay Polat’ın babası Dursun Ali Polat geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gazeteci Oktay Polat’ın babası Dursun Ali Polat geçirdiği kalp krizi sonucu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi Narmanlı Camii de kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenazeye gazeteciler, kurum müdürleri ve aile yakınları katıldı.