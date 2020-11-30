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Gazeteci Aydın’ın baba acısı

Gazeteci Sinan Aydın’ın babası Hikmet Aydın vefat etti.

ERZURUM 30.11.2020, 16:10
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Gazeteci Aydın’ın baba acısı
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Gazeteci Sinan Aydın’ın babası Hikmet Aydın vefat etti.

Önceki gün tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği sonucu vefat eden Hikmet Aydın için Asri Mezarlık’ta ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından pandemi kuralları çerçevesinde kılınan cenaze namazına gazeteciler, Aydın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Hikmet Aydın’ın cenazesi , Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda aile kabristanında toprağa verildi.
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