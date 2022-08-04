Fotoğraf fabrikası yeni evlenen çitlerin çekim mekanı oldu

Erzurum’da bir süre önce hizmete giren ’Fotoğraf Fabrikam’ birbirinden güzel 32 farklı konsepti ile yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri haline geldi. Gelin ve damatlar yüzlerce kilometre kat etmeden en mutlu günlerini 10 dakika içinde ölümsüzleştiriyor. Doğu Anadolu Bölgesinde tek Fotoğraf Fabrikam’ bölge illerden de büyük ilgi görüyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki cezaevi karşısında hizmete giren Fotoğraf Fabrikam, iki katlı ve 400 metre kareye kurulmuş 32 farklı konsepti ile iç ve dış mekan fotoğraf çekimleriyle dünya evine giren çiftlere hizmet veriyor. Erzurumlu dört genç girişimci Kenan Babat, Abdullah Özdemir, Onur Tarancı ve Aytaç Eğilmez tarafından büyük bir özenle hazırlanan fotoğraf fabrikam açıldığı ilk günden itibaren gelin ve damatların gözdesi oldu. Yıllardır sıcak ve soğuk havalarda gelinle damadın kilometrelerce yol kat ederek en mutlu günlerinin ızdıraba dönüştüğünü söyleyen Aytaç Eğilmez şunları söyledi:

"Bazen bir kare fotoğraf için 200 kilometre yol gidiyorduk. Bu hem masraflı hem de çok yorucu oluyordu. Hatta damatlar bazen yorulduklarında gelinlerle tartışıyor kavgalar yaşanıyordu. Dört genç girişimci olarak bir plato hayal ettik ve Doğu’da tek olan Fotoğraf Fabrikamı kurduk. İki katlı kapalı alandan oluşan fabrikanın üst katında çiftlerimizi ağırlıyoruz. Hazır olduklarında aşağı inip birbirinden güzel ve değişim konsept önünde bu mutlu günlerini ölümsüzleştiriyorlar. Hem sıcak havalarda bunalmıyorlar hem de gelinlikler yıpranmıyor. Önümüzdeki aylarda 500 metre kare alt katında konsept hazırlıklarına başlamayı planlıyoruz. Yani yıl sonunda 900 metre kare kapalı alanla Türkiye’nin en büyük kapalı alan platolarından birini Erzurum’a kazandırmış olacağız. Dışarda ise ortalama 4 dönüm üzerine kurulmuş 15 adet konseptimiz mevcut. Bunların içerisinde dev salıncak, ışıklı salıncak, makrome çadır, makrome tağ ve en göz dolduran ise bungalov büyük ilgi görüyor. Açıldığımız ilk günden itibaren 870 çiftimiz burada ağırladık. İnşallah 2022 yılı sezonunda yaklaşık 70 adet konseptin yapımını bitireceğiz."

Eşi ile geldiği fotoğraf fabrikamda tüm konseptleri kullandığını söyleyen çiçeği burnundaki gelin Dilan Coşkun, "Burası hayaller ülkesine benziyor. Kilometrelerce gitmeden isteğiniz her güzelliği bir arada bulabiliyoruz. Uzun sürdüğü için genelde erkekler çabuk yoruluyor ve tartışma yaratıyordu. Ama şimdi 10 dakikada hem iç hem de dış çekim yapılıyor. Fotoğraf Fabrikam sayesinde kendimizi şanslı görüyoruz" diye konuştu.