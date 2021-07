Foto safaride çekilen kareler beğeniye sunuldu

Ejder 3200 A.Ş., Türk Kayak Vakfı ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği ‘Dünya’nın Gözü Palandöken’de adlı fotoğraf sergisi, tarihi Yakutiye Medresesi’nde açıldı. İlk günden büyük ilgi gören sergi, 31 Temmuz’a kadar açık olacak.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ejder 3200 A.Ş.’nin destekleriyle Türk Kayak Vakfı ile Palandöken.com tarafından geçen mart ayında organize edilen ‘Dünya’nın Gözü Palandöken’de etkinliği kapsamında ulusal ve uluslararası haber ajanslarının foto muhabirleri, kayak merkezinde foto safari yapmıştı.

Avrupa’nın önde gelen haber sitelerinde yer alan fotoğraflar, tarihi Yakutiye Medresesi’nde açılan sergiyle görücüye çıktı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Sağsöz ve Polat Otel Genel Müdürü Nuh Seçer’in açılış kurdelesini kestiği sergide 55 kare fotoğraf yer aldı.

Palandöken’in tanıtımına katkı sağlayan foto muhabirlerine teşekkür eden Vali Okay Memiş, “Turizm potansiyeliyle öne çıkan Erzurum ve Palandöken’in uluslararası arenada her geçen gün tanınır hale gelmesi bizleri sevindiriyor. Hiç şüphesiz bu noktada gazetecilerin büyük bir emeği var. Çekilen her bir kare fotoğraf ve yazılanlar kentimize ve Palandöken’e katma değer sağlıyor. Gayretleriniz için teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretçi akınına uğrayan sergi, 31 Temmuz’ kadar açık kalacak.