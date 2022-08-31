Forum Erzurum’da “Zafere doğru” etkinliği

Şehrin ve bölgenin ilk alışveriş merkezi olan Forum Erzurum AVM ilklerin şehri olan Erzurum’da zafere doğru söyleşisine imza attı.

Programın başında ise profesyonel tiyatro oyuncuları ile döneme ait kısa bir tiyatro gösterisi sergilendi.

Şehir Tanıtım Uzmanı Canan Şimşek Moderatörlüğünde; Erzurum İl Kültür Turizm Müdürü aynı zamanda tarih öğretmeni olan Cemal Almaz ve Yazar Demet Çizmeli Köse’nin katılımı ile gerçekleşen söyleşide Erzurum’un Cumhuriyet’in temellerinin atılmasında ve 30 Ağustos Zaferindeki stratejik öneminden bahsedildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş’in eşi Sibel İnci Memiş, 9.Kolordu Komutan Vekili Berat Acar’ın eşi Sevgi Acar ve kızları, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer’in eşi Beyza Tuncer, İl Jandarma Komutanı İlker Şimşek’in eşi Mehtap Şimşek, 9. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı İstihbarat Albay Şerafettin Deniz’in eşi Banu Deniz, Aile ve Sosyal Hizmetler Kadın Hizmetleri Şube Müdürü Şükran Göktaş, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Handan Güneş ve tüm ziyaretçiler tiyatro gösterisi ve söyleşiyi yoğun ilgi ile izlediler.

Forum Erzurum AVM yönetimi yıl içerisinde bu tür söyleşilere yer vererek deneyimli bir çok ismi ziyaretçileri ile buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.