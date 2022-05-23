Forum Erzurum’da geleneksel satranç turnuvası

Şehrin ve bölgenin ilk alışveriş merkezi olan Forum Erzurum AVM şehrin satranç sporcularını keyifli bir hafta sonunda 2. Geleneksel turnuvası ile bir araya topladı.

Türkiye Satranç Fedarasyonu Erzurum İl Temsilciliği ve Forum Erzurum AVM iş birliği ile düzenlenen satranç turnuvası 10 Yaş altı, 14 yaş altı ve 18 Yaş altı olmak üzere 3 farklı kategoride toplamda 120 sporcunun kıyasıya rekabet etti.

Kategori birincilerine 1500 TL, ikincilere 1000 TL, üçüncülere 750 TL, dördüncülere 650 TL, beşincilere 600 TL olmak üzere toplamda 13 bin 500 TL değerinde Forum Erzurum Param Card hediye edildi.

Ailelerin ve çocukların yoğun ilgisinin olduğu turnuvada kazanan sporcuların madalyaları Forum Erzurum AVM yönetimi tarafından takdim edildi.

Her kategoriden spor ve sporcunun destekçisi olan Forum Erzurum AVM yönetimi, yıl içerisinde bu tür turnuvalara yer vererek geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.