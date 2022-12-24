Forum Erzurum Alışveriş Merkezi’nden gerçeğini aratmayan tatbikat

Forum Erzurum Alışveriş Merkezi’nde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bomba İmha ekipleri, Erzurum İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve AVM çalışanları iş birliği ile gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi.

Şüpheli paketin bulunması ile başlayan tatbikatta, Forum Erzurum AVM ekipleri ve mağaza çalışanları ile AVM tahliyesi, gerçekleşen tahliye sırasında yaralanan kişiye 112 ekibi tarafından müdahalesi, itfaiye ekiplerinin yangına söndürme işlemi ve bomba imha ekiplerince şüpheli paketin fünye ile patlatılması başarılı şekilde sonuçlandı.

Tatbikat öncesinde uzman ekipler ile yapılan bilgilendirmeler ve eğitimler, tatbikat sonrasında birim yetkilileri ile değerlendirildi.

AVM yönetimi yılda bir defa yapılması zorunlu bu tatbikatla müşterilerimizin güvenliği ve personellerin duyarlılığını arttırmayı hedeflerken bölge halkı tarafından da tatbikat olumlu karşılandı.