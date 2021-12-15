Atatürk Üniversitesinde Covid-19 Kapsamında Fitoterapide ve Gıda Takviyelerin Kullanımında Eczacı Danışmanlığı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Eczacılık Fakültesi tarafından çevrim içi (online) olarak düzenlenen çalıştayda; Covid-19 için üretilen ilaçların dozunun belirlenmesinden Covid-19 geçiren hastaların gıda takviyelerinin nasıl olması gerektiğine, ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırmasının öneminden bitkisel ilaçların bilinmeyen yönlerine yönelik geniş bir alanda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan 13.Bölge Erzurum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve düzenleme kurulu üyesi Uz. Ecz. Abdullah Caner Güven, “Eczacılık en yakın sağlık danışmanıdır” mottosunu hatırlatarak Covid-19 için çıkarılan ilaçların bilimsel yayılmasının önemine değindi. Güven: “Pandemi sürecinde sahte ilaçların ortaya çıkması, algı oyunlarının çoğalması, birçok gıda takviyesinin isminin geçmesi ile birlikte insanlar sağlık konusunda ciddi zararlara uğradı” şeklinde konuştu.

Çalıştay kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Hafize Yuca Nutrasötikler, Dr. Öğretim Üyesi Leyla Güven Covid-19’da Gıda Takviyeleri ve Doç. Dr. Esen Sezen Karaoğlan ise Olgular Eşliğinde Yanlış Kullanıma Bağlı Bitkisel Zehirlenme konulu sunumlarını paylaştı.

Çalıştaya konuk olarak katılan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. İlkay Erdoğan, Covid-19 Pandemisi ve Fitoterapi adlı sunumu kapsamında; Fitoterapi ve içinde ne olması gerektiğine değinerek, Fitoterapiyi çağdaş ilaç tanımıyla karşılaştırdı. Oturumda Fitoterapi tedavisinin hangi hastalarda tercih edildiği, ne tür aşamalardan geçtiği ve Covid-19 üzerindeki yargıları değerlendirildi.

Çalıştay, karşılıklı soru ve cevaplarla sona erdi.