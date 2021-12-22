Fıs Anatolian Kupasında 2 altın,2 gümüş 1 bronz madalya

Türkiye Kayak Federasyonu 2021-2022 Faaliyet programında yer alan "Alp Disiplini FIS Anadolu Kupasında" Milli sporcular zirveye damgasını vurdu. Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde gerçekleşen organizasyona Türkiye’nin yanı sıra İran, Tacikistan ve Fas’tan toplam 62 sporcu katılım sağlıyor.

Organizasyonun ilk gününde bayanlarda Ceren Reyhan Yıldırım altın madalyanın sahibi olurken, gümüş madalyayı İranlı Ahmadi Atefeh, Bronz madalyayı ise yine İranlı sporcu Abbasi Forough Elde etti. Birinci gün erkeklerde altın madalyayı İranlı Saveh Shemshaki Hossein kazanırken sporcumuz Berkin Usta Gümüş madalya, bronz madalyayı İranlı Baha Nima kazandı.

İkinci gün yapılan müsabakalarda ise Bayanlarda altın madalyayı Ceren Reyyan Yıldırım, gümüş madalyayı Özlem Çarıkçıoğlu, bronz madalyayı ise Sıla Kara elde etti.

Erkeklerde ikinci gün ilk üç sırayı İranlı sporcular elde etti.