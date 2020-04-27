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Fırınlara ramazan denetimi

RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRAN AŞKALE BELEDİYESİ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE TOPLUM SAĞLIĞI EKİPLERİ İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN FIRINLARDA DENETİM YAPTILAR.

Fırınlara ramazan denetimi

RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRAN AŞKALE BELEDİYESİ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE TOPLUM SAĞLIĞI EKİPLERİ İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN FIRINLARDA DENETİM YAPTILAR.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:55
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Fırınlara ramazan denetimi

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Aşkale Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetim yaptılar.

Gerçekleşen denetimler ekmeklerin gramajlarına ve üretim yerlerinin temizliklerine bakılırken, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan üretim saatleri konusunda bilgi verilerek tebliğ tutanak belgeleri teslim edildi.

Özellikle fırınlardaki ekmek satışları konusunda sosyal mesafe konusunda dikkatli olmaları ve maske takmayanları içeri almamaları konusunda da uyarılar yapıldı.

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