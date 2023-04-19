Fırat; ‘Sandıklarda oy patlaması yapacağız’

AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, seçim gezilerini devam ettiriyor. Palandöken İlçesi’nde teşkilat mensupları tarafından karşılanan Fırat, Yunus Emre Mahallesi, Sakıp Efendi, Cemaliye Cami ve Haşim İşcan Okulu civarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İftar sonrası kahvehane ziyareti gerçekleştiren Fırat, AK Parti’nin milletin iradesinin tezahürü olarak kurulmuş bir parti olduğuna dikkat çekti. “AK Parti olarak milletin kurmuş olduğu bir siyasi partiyiz. Millet ve memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sahada muhteşem bir sevginin, muhabbetin olduğunu görüyoruz” diyerek seçim öncesi edindiği izlenimi aktaran Milletvekili Adayı Fırat, 7 gün 24 saat sahada olduklarını söyleyerek, “Ramazan ayını böyle geçiriyoruz. Akşam iftar programlarımız oluyor. Allah nasip ederse bayramda da devam edeceğiz. Her ilçeye gidiyoruz ve herkese dokunmaya çalışıyoruz. Kısmet olursa herkes görecek. 14 Mayısta sandıklarda oy patlaması yaşatacağız. AK Partinin bu ülkeye neler kattığını aslında muhalefette çok iyi biliyor. Milletimizin ferasetine sonsuz güvenimiz var. Sandık başına gidildiğinde bu partinin 21 yıllık kazanımlarını kimse görmezden gelemez” diye konuştu.