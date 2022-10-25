Fincancı’ya tepkiler çığ gibi büyüyor

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat, TSK’nın kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı sert bir dille eleştirerek, “Yaptığı vatan hainliğidir" dedi.

Sadık Çat yaptığı açıklamada, “TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın; mertliği, merhameti ve şefkati ile tüm dünyaya nam salmış, milletimiz tarafından peygamber ocağı olarak görülen kahraman ve muzaffer ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında yapmış olduğu iftiralar ile dolu konuşmasını şiddetle kınıyoruz.

Buradan Devletimizin Savcılarına ihbarda bulunuyorum. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı halkı ortada olmayan yalan yanlış bilgilendirme yaparak Askerimize Şerefli Türk Ordumuza iftirada bulunmuştur. Askere uzanan bu sözlerin takipçisi olsunlar. Hatta gerekirse Başkanlığı düşürülsün. Gereken ceza verilsin. Ayrıca Türk Tabibler Birliği ismi tekrar gözden geçirilmeli ve Şerefli Türk isminin Tabipler Birliği isminden çıkarılmalıdır.

Kendilerini Aydın gibi gösterip hainlik yapanlar her daim sığınacakları bir kalıpları olduğu gibi burada isimden de anlaşıldığı üzere hem Türk ismimizin arkasına sığınmıştır. Hem de hainlik yapmıştır. Bu sığınmalara asla fırsat vermemeliyiz.

Şerefli Türk ordumuza iftira atıp hem de Şerefli Türk ismimizi kullanmasına izin vermemeliyiz. Tüm yetkililere acil çağrıda bulunuyor ve tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.